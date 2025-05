Il più grande evento TEDx della Sicilia torna alle Ciminiere il 17 maggio

Come saremo tra 25 anni? Come sara? Catania nel 2050? TEDxCatania torna con "TEDxCatania +25 Le radici del futuro", che si svolgera? il 17 maggio 2025 presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, confermandosi come il TEDx con il pubblico piu? numeroso dell'isola. L'evento, strutturato in un'intera. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il più grande evento TEDx della Sicilia torna alle Ciminiere il 17 maggio

