il peso firmato da una giovane artista iraniana

Sono i 1.176 grammi d’argento del Peso a costituire il simbolico riconoscimento che viene consegnato al vincitore del Palio di Legnano e quello dell’edizione 2025, grazie al contributo della Fondazione Gatta Trinchieri, porta la firma di Pooneh Rajabdoust Golsefidi, giovane studentessa iraniana del 1995, scelta tramite un concorso interno all’Accademia di Brera, su indicazione del responsabile dei corsi di scultura. Un impegno gravoso se si pensa che in passato sulla piccola scultura del Peso è stata apposta, tra gli altri, la firma di artisti come Mimmo Paladino e e Alessandro Mendini."Sono orgoglioso della collaborazione con l’Accademia di Brera – ha sottolineato svelando venerdì sera il Peso 2025 il Cavaliere del Carroccio, Andrea Monaci - ma anche con la Fondazione Gatta Trinchieri, presieduta da Norberto Albertalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Verissimo ricorda Matilde Lorenzi: la sorella Lucrezia ospite per onorare la giovane sciatrice scomparsa - Oggi, sabato 10 maggio, a Verissimo sarà ospite Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde Lorenzi, la promettente sciatrice italiana morta a soli 19 anni in seguito a un tragico incidente sulle piste.

Il giovane artista Olly si afferma come icona di moda - Dopo il trionfo a Sanremo, Olly debutta nel mondo della moda con un look firmato Emporio Armani.Leggi tutto Olly conquista la Milano Fashion Week con stile audace e innovativo su Donne Magazine. 🔗 Leggi su donnemagazine.it

Serale di Amici al via, una giovane artista napoletana favorita numero uno per i 'bookies' - Prende il via la fase finale di Amici. Parte, infatti, il serale del talent show condotto e ideato da Maria De Filippi, in onda il sabato in prima serata su Canale 5.La favorita numero uno per aggiudicarsi la 24edizione del programma Mediaset è una giovane artista napoletana, Antonia Nocca... 🔗Leggi su napolitoday.it