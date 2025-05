Il Papa ai grandi del mondo | Mai più guerra! Pace per Ucraina e Gaza

Roma, 11 mag. (askanews) - "L'immane tragedia della Seconda guerra mondiale terminava ottanta anni fa, l'8 maggio. Dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra". Lo ha detto Papa Leone al termine del Regina Caeli dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro."Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino, si faccia il possibile per giungere al più presto a una Pace autentica, giusta e duratura", ha aggiunto per poi parlare della situazione a Gaza. "Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza, cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa ai grandi del mondo: Mai più guerra! Pace per Ucraina e Gaza

Segui queste discussioni sui social

MEI artisti indipendenti“Non andrà più via”: Agnese Ginocchio celebra il sacrificio di Antonio Sottile in una toccante ballata per la Pace #guerra #pace #euromissili #noeuromissili https://meiweb.it/recensioni-interviste/non-andra-piu-via-… Leggi la discussione

Siamo relatori nel convegno dell' Università La Sapienza su pace, disarmo, giustizia sociale con vari relatori esperti e con i professori e decani Salvatore Izzo e Luciano VasapolloLaura e Fabrizio #pace #guerra #euromissili #noeuromissi… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In questo Paese europeo sta per arrivare uno dei più grandi supercomputer al mondo per l’Ia (è molto vicino all’Italia) - Due aziende hanno appena siglato un accordo dando vita ad una partnership per costruire il più grande supercomputer Gpu (Graphics Processing Unit) d’Europa.In questo Paese europeo sta per arrivare uno dei più grandi supercomputer al mondo per l’Ia (è molto vicino all’Italia)Si tratta di Fluidstack, piattaforma leader nel settore cloud dell’Intelligenza artificiale, ed Eclairon, specialisti francesi in data center modulari, che realizzeranno l’opera per conto di Mistral Ai, una startup francese di Ia. 🔗Leggi su notizie.com

Papa Leone XIV, il commento di Guerra: "Sia punto di riferimento per un mondo più giusto" - "Le prime parole di Papa Leone XIV sono state parole di pace, di una pace 'disarmante, umile e perseverante'. Robert FLrancis Prevost guiderà la Chiesa in uno dei momenti più delicati e violenti della storia recente. Un Papa missionario, un Papa agostiniano, il primo statunitense. Che abbia la... 🔗Leggi su parmatoday.it

"Siamo tra i più grandi consumatori di pesce al mondo, ma gli allevamenti sono fermi a 30 anni fa". Le richieste dell'industria ittica - Mangiare più pesce, questo è l’input globale. Della necessità di produrre specialità ittiche allevate per sfamare il mondo e del sorpasso dell’acquacoltura sulla pesca di cattura ne abbiamo parlato qui. Ma ci sono ulteriori margini di crescita. Negli ultimi decenni le nazioni si sono organizzate per incrementare il settore, spingendo sulla blue economy. Alcuni Paesi hanno moltiplicato gli impianti in terraferma e in mare. 🔗Leggi su gamberorosso.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morte di Papa Francesco, il cordoglio del Consiglio Valle e del mondo della politica; ULTIM'ORA Papa Francesco, Non c'è più speranza il cappellano fa uscire la notizia: il Vaticano non sa più cosa rispondere; Lo scarabocchio più grande del mondo | Guido Scarabottolo; Buon compleanno Topolino, come avere 90 anni e rimanere eternamente giovane. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: