Il Napoli si fa rimontare due volte dal Genoa e spreca una chance clamorosa

In breve da Zazoom:

Il Napoli si trova a un crocevia cruciale, con il destino ancora da scrivere. La recente sconfitta contro il Genoa, però, ha lasciato un segno profondo, evidenziando fragilità inaspettate. Nonostante i momenti di vantaggio, gli azzurri hanno ceduto la rimonta in due occasioni, alimentando frustrazione e interrogativi. I ragazzi di Conte dovranno reagire e trovare la concentrazione necessaria per affrontare le sfide che stanno per arrivare.

Il Napoli ha ancora il destino nelle sue mani, sia chiaro. Ma la battuta d'arresto interna contro il Genoa è di quelle che lasciano davvero l'amaro in bocca per come è maturata. Gli uomini di Conte in vantaggio due volte, si fanno rimontare in ben due occasioni dagli ospiti, sempre con le stesse. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il Napoli si fa rimontare due volte dal Genoa e spreca una chance clamorosa

Approfondimenti da altre fonti

Napoli: Furti a Capodimonte. Carabinieri denunciano due persone, uno di questi fa il tassista abusivo - Furti a Napoli: denunciati due uomini, uno rubava bottiglie di ketchup e birre da collezioneI carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno denunciato per furto due uomini di 38 e 36 anni.Il primo è indiziato di un furto commesso in un ristorante di viale Privato dei Tigli. Il 38enne avrebbe danneggiato la porta di ingresso, portando via pochi euro dalla cassa.Il più giovane, invece, dovrà rispondere di furto commesso in un locale di viale dei Pini. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Il Parma ferma l’Inter sul pari e fa un favore al Napoli: i ducali rimontano due gol ai nerazzurri - Il Parma fa l'impresa e costringe l'Inter al pareggio. Al Tardini finisce 2-2 dopo una partita incredibile giocata dalla squadra di Chivu che nel secondo tempo rimonta due gol ai nerazzurri. I ducali fanno un favore al Napoli nella corsa Scudetto.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Il Papa in Campania, le due visite storiche e Caserta e a Napoli - Le visite nel 2014 e nel 2015. A Scampia disse: “La camorra spuzza”L'articolo Il Papa in Campania, le due visite storiche e Caserta e a Napoli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Napoli si fa rimontare due volte dal Genoa e spreca una chance clamorosa; Napoli shock: il Genoa pareggia e gela il Maradona! Brivido Scudetto; Napoli stoppato dal Genoa: Vasquez fa esultare Inzaghi; Il Napoli si gioca il bonus: il Genoa lo ferma sul 2-2 al “Maradona”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli stoppato dal Genoa: Vasquez fa esultare Inzaghi - Ecco come è andata allo stadio Maradona, il match, valevole per la 36a giornata di Serie A, tra la squadra di Conte e gli uomini di Vieira ... 🔗calciomercato.it

Il Napoli si fa rimontare due volte dal Genoa e spreca una chance clamorosa - Battuta d'arresto per gli uomini di Conte, che impattano 2-2 al Maradona contro i grifoni nonostante il doppio vantaggio ... 🔗napolitoday.it

SerieA, il Napoli si gioca il jolly: finisce 2-2 con il Genoa - Doppia sostituzione nel Genoa, al 77esimo escono Sabelli e Ahanor, dentro Zanoli e Venturino. Napoli ancora pericoloso al 78esimo, bell’apertura di Lukaku su Politano che controlla e va di sinistro, ... 🔗vocedinapoli.it