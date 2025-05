Il Napoli pareggia col Genoa quanti punti servono per lo scudetto dopo la vittoria dell’Inter

L'Inter di Conte non riesce a superare il Genoa tra le mura amiche, chiudendo con un deludente 2-2 che la mantiene a un solo punto dalla vetta. In questo scenario di alta tensione, ci si interroga su cosa serva agli azzurri per conquistare il titolo e sulle eventuali conseguenze di un arrivo a pari punti. Scopriamo insieme le dinamiche che potrebbero influenzare la corsa allo scudetto.

La squadra di Conte bloccata in casa dal Grifone sul 2-2, risultato che vede l'Inter a -1 dal primo posto. Cosa serve agli azzurri per vincere il titolo e cosa può accadere in caso di arrivo a pari punti. 🔗Leggi su Fanpage.it

