Il Napoli non vince contro il Genoa | arriva il gesto delle curve a fine partita

Il Napoli non riesce a sfruttare l'occasione di allungare in classifica, pareggiando 2-2 contro il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Con l'Inter che si avvicina a meno un punto, la tensione tra i tifosi cresce, evidenziando la pressione sulle spalle degli azzurri. Nonostante tutto, il Napoli mantiene il controllo del proprio destino, ma la lotta per il titolo si fa sempre più intensa.

Il Napoli non riesce a portare a casa la vittoria contro il Genoa, con l’Inter che si fa di nuovo sotto a meno un punto di distacco: spunta la reazione dellecurve a fine match.Gli azzurri restano ancora padroni del proprio destino, ma ora l’Inter è solo a un punto di distacco. contro il Genoa, il Napoli ha portato a casa un solo punto. È 2-2 allo stadio Diego Armando Maradona, con i partenopei che falliscono la possibilità di mandare un segnale ulteriore al campionato.Un risultato che ovviamente non può rendere soddisfatti i giocatori di Antonio Conte, apparsi molto amareggiati non appena l’arbitro ha decretato la finedelle ostilità. arriva immediata anche la reazione da parte del pubblico presente a Fuorigrotta, che ha sostenuto i propri beniamini durante tutto l’arco dei novanta minuti di gioco. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli non vince contro il Genoa: arriva il gesto delle curve a fine partita

