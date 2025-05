Il Napoli frena in testa 2-2 col Genoa e l' Inter torna a -1

Il Napoli, sotto la pressione del campionato, non riesce a svincolarsi dalla tensione e concede due punti cruciali contro il Genoa, chiudendo il match sul 2-2. Con l'Inter ora a sole uno punto di distanza e solo due turni rimanenti, l'atmosfera si fa tesa. Gli ospiti, con una difesa alta, sfiorano il disastro già nei primi minuti, mentre il nervosismo in campo cresce sempre di più.

I partenopei sentono la pressione e lasciano due punti per strada. Napoli - Il Napoli sente la pressione e lascia due punti per strada: è solo 2-2 col Genoa, l'Inter accorcia a -1 quando mancano due turni. Difesa alta in avvio per gli ospiti, che rischiano subito in avvio e si salvano sul tiro a gir

Padovan frena gli entusiasmi: «Inter? Sento parlare di triplete ma non so su quali basi! Il Napoli sarebbe già dovuto essere in testa» - di RedazioneIl noto giornalista Giancarlo Padovan è scettico sulla possibilità dell’Inter di vincere il triplete quest’anno: le sue paroleIntervistato da Superscommese, il giornalista Giancarlo Padovan frena gli entusiasmi dell’ambiente Inter, manifestando i suoi dubbi sulla fattibilità di un Triplete vinto dai nerazzurri in questa stagione. Questa la sua analisi sullo scudetto e sulle squadre italiane ancora in corsa per la Champions League, Europa League e Conference League. 🔗Leggi su internews24.com

Il Napoli frena a Bologna e l’Inter resta in testa a +3 - BOLOGNA (ITALPRESS) – Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, il Bologna di Italiano frena il Napoli e continua così a coltivare il sogno Champions. Al Dall’Ara l’1-1 finale soddisfa certamente più i padroni di casa: all’iniziale vantaggio di Anguissa ha risposto Ndoye. Con questo pareggio il Napoli si ritrova così con tre punti in meno dell’Inter capolista. Dopo aver giocato un ottima prima frazione, la squadra di Conte (oggi squalificato e sostituito da Stellini) è sensibilmente calata nel secondo tempo, soffrendo l’intensità degli emiliani. 🔗Leggi su ildenaro.it

