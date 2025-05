Il Napoli frena in testa 2-2 col Genoa e l’Inter torna a -1

Il Napoli si trova a dover affrontare la pressione della competizione e cede due punti preziosi in un pareggio 2-2 contro il Genoa. Con l'Inter che si avvicina a soli un punto di distanza, la squadra di Spalletti deve migliorare le proprie prestazioni nelle ultime giornate. La partita, caratterizzata da momenti intensi e qualche infortunio, mette in evidenza le difficoltà dei partenopei nel mantenere il vantaggio.

Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli sente la pressione e lascia due punti per strada: è solo 2-2 col Genoa, l’Inter accorcia a -1 quando mancano due turni. Difesa alta in avvio per gli ospiti, che rischiano subito in avvio e si salvano sul tiro a giro di Politano: conclusione out di poco. McTominay calcia alto in rovesciata, poi Conte perde Lobotka. Lo slovacco, rischiato da Conte, sente scricchiolare la caviglia e si arrende al 12?: dentro Gilmour. Il cambio a centrocampo non spegne il ritrovato impeto del Napoli, che passa al 15? sull’asse McTominay-Lukaku: filtrante dello scozzese per Big Rom, che vince il duello con Vasquez e incrocia alle spalle di Siegrist, vice-Leali. Si tratta della sua ottava rete contro il Genoa, la sua vittima preferita in Serie A. Raspadori sfiora subito il raddoppio, poi si risveglia improvvisamente il Grifone: doppia occasione e traversa per Pinamonti. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Napoli frena in testa, 2-2 col Genoa e l’Inter torna a -1

