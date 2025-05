Il Napoli fermato al Maradona dal Genoa | lui finisce nel mirino

Il Napoli si ferma al Maradona, pareggiando 2-2 contro il Genoa e riaprendo così la corsa scudetto. Dopo un avvio promettente, gli azzurri non riescono a portare a casa i tre punti, mentre l'Inter, vincente contro il Torino, si avvicina pericolosamente in classifica, ora a soli un punto di distanza. Una serata di delusioni per i tifosi partenopei, che vedono sfumare ulteriormente le speranze di titolo.

Gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 contro il Genoa al Maradona. L’Inter ha battuto il Torino nel pomeriggio ed ora i nerazzurri sono a -1 in classificaIl Napolifermato al Maradona dal Genoa: lui finisce nel mirino (Lapresse) – SerieAnewsIl Napoli scivola al Maradona e con il pareggio per 2-2 contro il Genoa riapre la corsa scudetto. Una serata che sembrava avviarsi verso una vittoria rassicurante si trasforma in un incubo, con l’Inter che si avvicina a soli un punto di distanza e il campionato che entra nel suo rush finale.La squadra di Antonio Conte, purtroppo, non riesce a mantenere il vantaggio acquisito in due occasioni. Il Genoa, guidato con coraggio e determinazione, riesce a pareggiare in due momenti cruciali della partita, lasciando aperta la lotta per il titolo.Il Napoli parte bene: Lukaku firma il vantaggio iniziale, ma non appena la squadra sembra in controllo, è Raspadori a segnare il momentaneo 2-1 con un gol spettacolare che fa esplodere il Maradona. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Napoli fermato al Maradona dal Genoa: lui finisce nel mirino

