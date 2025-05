© Laprimapagina.it - Il Movimento Indipendenza: “Con Leone XIV segnali forti per la Chiesa e il mondo”

Il Movimento politico Indipendenza ha diffuso una nota ufficiale per salutare con favore l’elezione del nuovo Pontefice, Sua Santità Leone XIV. Un’accoglienza calorosa, quella del Movimento , che legge nei primi gesti del Papa segnali potenti e carichi di significato.Secondo Indipendenza , la scelta del nome “ Leone ” richiama esplicitamente Leone XIII, autore dell’enciclica Rerum Novarum, considerata la pietra miliare della dottrina sociale della Chiesa . “Una continuità ideale – si legge nella nota – con un Pontefice che, per la prima volta nella storia, prese posizione sulle questioni sociali”, tracciando un percorso che sembra oggi essere ripreso e rinnovato.Non solo il nome, ma anche lo stile e i simboli scelti dal nuovo Papa colpiscono il Movimento : dall’abbigliamento semplice ma carico di significato, all’impiego della ferula pontificalis, il bastone pastorale che richiama tanto la penitenza quanto il governo spirituale e il potere del Vescovo di Roma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

