Il momento in cui il Papa si affaccia a San Pietro per Regina Caeli

Roma, 11 mag. (askanews) - Papa Leone XIV si affaccia dal balcone della Basilica di San Pietro per recitare la sua prima preghiera Regina Coeli e saluta la folla riunita in piazza. Nelle immagini l'arrivo del Papa visto dall'interno della Basilica e il lungo applauso che lo ha accolto la folla mentre scandiva "Leone". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il momento in cui il Papa si affaccia a San Pietro per Regina Caeli

??NUOVO PAPA: PAROLE SCONVOLGENTI!!!?? Oggi è Domenica, e il nuovo papa ha terminato il suo Angelus con: "Buona Domenica!"MA E' RIVOLUZIONARIO! COSA CI VORRA' DIRE con questo messaggio?Papa Progressista? Papa Conservatore? Papa Moderato? Pa…

#VIDEO | #Genazzano, a sorpresa il #Papa al #Santuario della Madre del Buon Consiglio#LeoneXIV nel pomeriggio in visita privata nel luogo di #culto dove sono gli #agostinianiLì c'è un'immagine mariana proveniente dall'#Albania

