il modello aziendale insostenibile del monza e una retrocessione inevitabile

L'unica cosa che conta è non perdere pure la dignità. Il Monza è già in Serie B per verdetto della matematica, ma per quel che rimane della sua presenza in Serie A c'è almeno una missione da compiere: evitare la figuraccia del record negativo. I 15 punti racimolati possono trasformarsi in un marchio d'ignominia se rimangono quelli. Sarebbe infatti la quota più bassa dacché la Serie A si gioca a 20 squadre e la vittoria viene premiata coi tre punti. Il precedente record negativo è di fresco conio: appartiene infatti alla Salernitana 2023-24, che chiuse l'annata con 17 punti. Alla squadra allenata da Alessandro Nesta rimangono tre partite per raggranellare i tre punti che permettano di oltrepassare quella soglia, o quantomeno i due che servono per eguagliarla. E francamente non si vede dove e come possa farli.

