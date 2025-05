Il ministro della Difesa Crosetto all’adunata degli Alpini a Biella

Biella (ITALPRESS) – Il ministrodellaDifesa Guido Crosetto ha partecipato oggi all'adunatadegliAlpini a Biella. "Un onore immenso sfilare insieme al Medagliere dell'Associazione Nazionale Alpini. Da Alpino, figlio e nipote di Alpini, è una gioia profonda essere qui. Viva gli Alpini, sempre!" Così il ministroCrosetto, che poi ha continuato "Ho accolto il Presidente del Senato Ignazio La Russa alla 96ª Adunata degliAlpini. Dove sto assistendo ad una tradizione ormai consolidata: migliaia di volti, ore di marcia, un solo spirito: l'amore per il Corpo degliAlpini, per le Forze Armate e per il Tricolore. Un'Italia che onora la sua storia e i suoi valori".

Ho sempre creduto che gli #alpini fossero antifascisti #biella #adunatadeglialpini #faccettanera #fascisti #fascistiTuttiAppesi #antifascist #antifa #antifascistisempre #antifascisti Leggi la discussione

#Alpini al #raduno cantano "Faccetta Nera"Hanno bevuto abbastanza per dimenticare chi li ha mandati a morire in UcrainaLeggi la discussione

