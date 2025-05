Il Milan sbarca a Cancún | nuovo Junior Camp in Messico

Milan, non solo Chiesa: nuovo colpo dalla Premier - Il Milan è al lavoro per ingaggiare i migliori calciatori in vista della prossima stagione. La delusione è stata tanta negli ultimi mesi: spunta l’intreccio dalla Premier dopo Federico ChiesaL’esterno offensivo del Liverpool è pronto a fare il suo ritorno in Serie A per accettare la nuova destinazione chiamata Milan. Pochi minuti fa è arrivato un nuovo colpo di scena per il trasferimento in rossonero di un nuovo top player: spunta la verità a sorpresa. 🔗 Leggi su calciomercato.it

Milan, nome nuovo per la panchina: deciso il primo colpo estivo - Il Milan è pronto ad affondare il colpo per un nome a sorpresa per la panchina e si tratta di un importante colpo di scena. Può essere una importante svolta anche per il primo colpo estivo che possono piazzare i rossoneri.I rossoneri sono alle prese con una fase cruciale della loro storia, dal momento che questa annata è stata un totale fallimento in tutto. Ogni errore possibile è stato commesso ed ora bisogna seriamente resettare il tutto e ripartire con un margine di errore che, per il prossimo anno, anche per non urtare ulteriormente la sensibilità dei tifosi, è ridotto ai minimi termini. 🔗Leggi su calciomercato.it