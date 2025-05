Il magico tocco di Thomas Taylor al Comicon di Napoli | ecco tutti gli articoli autografati presenti nella sezione Prestige di Always Wands!

Il Comicon di Napoli si è concluso con un pizzico di magia in più: grazie alla collaborazione con AlwaysWands, lo shop più incantato del mondo babbano, è stato ospite un nome che ogni Potterhead riconoscerebbe all’istante, ThomasTaylor, illustratore della prima, leggendaria copertina britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale.Un’occasione straordinaria, che ha fatto brillare gli occhi a fan di tutte le età e generato un vero e proprio incantesimo di nostalgia e collezionismo. Ma se vi siete persi l’evento, niente paura: la magia non svanisce! Grazie alla sezionePrestige del sito AlwaysWands, potete portare a casa un pezzetto di storia potteriana con gli articoliautografati da ThomasTaylor.ecco cosa potete trovare:Edizione Limitata: Scopri l’arte privata di ThomasTaylorSeverus Snape – Illustrazione Inedita Firmata da ThomasTaylorIllustrazione prima copertina firmata da ThomasTaylor edizione limitataLibro Harry Potter and the philosopher stone Scott Edition firmato da ThomasTaylorLibro Harry Potter and the Philosopher Stone edizione 25 anniversario firmato da ThomasTaylorMalamander di ThomasTaylor Edizione Autografata con Sketch Spectralis di ThomasTaylor Edizione Autografata con SketchGargantis di ThomasTaylor Edizione Autografata con Sketchtutti i prodotti sono accompagnati da certificato di autenticità rilasciato da AlwaysWands, e conservano l’aura incantata di un evento che resterà nella storia del Comicon. 🔗Leggi su Nerdpool.it

