Il killer in fuga si è ucciso lanciandosi dal Duomo di Milano | riconosciuto dai tatuaggi | I testimoni | Un boato è caduto tra la folla

Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate e ricercato da venerdì notte dopo aver accoltellato un collega di lavoro, si è ucciso nel cuore di Milano 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il killer in fuga si è ucciso lanciandosi dal Duomo di Milano: riconosciuto dai tatuaggi | I testimoni: «Un boato, è caduto tra la folla»

Milano, il killer in fuga si è ucciso lanciandosi nel vuoto dal Duomo - Un drammatico colpo di scena nella vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne ricercato dopo aver accoltellato un collega di lavoro e ricercato da ieri dopo avere fatto perdere le proprie tracce. L'uomo si sarebbe gettato dalla terrazza del Duomo. Lo riporta il sito del Corriere della sera secondo cui l'uomo sarebbe stato riconosciuto dai tatuaggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma non c'era più nulla da fare. 🔗Leggi su iltempo.it

