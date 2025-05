Il gesto anti-cellulite che fa la differenza è il siero

Oggi la cura del corpo “ruba” sempre più gesti a quella del viso. Basti pensare ai sieri corpo che preparano la pelle ai trattamenti successivi grazie alle loro texture leggere e ultra-concentrate. E ce n’è per tutte le necessità: idratanti, illuminanti, anti-cellulite, tonificanti. Del resto, come esiste la doppia detersione corpo (scrub + detergente), c’è anche la doppia idratazione che vuole il siero corpo applicato prima della crema. Almeno in caso di pelle particolarmente secca o segnata da inestetismi ostinati!Sieri corpo: cosa sonoCaratterizzati da texture liquide, quasi acquose, impalpabili e a rapidissimo assorbimento, i body serum sono pool di attivi che, penetrando in profondità, agiscono come booster idratanti, anticellulite o anti-imperfezioni, preparando la pelle ai trattamenti successivi. 🔗Leggi su Amica.it

