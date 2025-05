Il futuro delle città passa dai manager | rigenerazione urbana tra sfide e opportunità

Tempo di lettura: 2 minuti“La rigenerazioneurbanapassa per una giusta collaborazione tra pubblico e privato: i manager, attraverso le loro competenze, possono favorirla, per poter affrontare le sfide e convertirle in opportunità”: si è concluso così l’intervento di Ciro Turiello, presidente di manageritalia Campania, al Festival del Management, l’importante manifestazione svoltasi l’8 e 9 maggio per la prima volta a Napoli, Capitale della Cultura d’impresa 2025, dopo le due edizioni milanesi.Il festival, organizzato da Sima, Società Italiana di Management e patrocinato da manageritalia e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, mette al centro del dibattito il tema del ‘Deep Blue’, il blue profondo della Blue Economy.Turiello, è intervenuto nel corso della tavola rotonda dal titolo ‘Il blue della rigenerazioneurbana industriale’, nel corso della quale è emersa la realtà di Napoli come caso unico in cui il tema della rigenerazione urbana si esprime in diversi luoghi e ambiti. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il futuro delle città passa dai manager: rigenerazione urbana tra sfide e opportunità

Segui queste discussioni sui social

Google passa a exigir JavaScript na Buscahttps://googlediscovery.com/2025/01/17/google-passa-a-exigir-javascript-na-busca/ Leggi la discussione

Fassathal (i.e., Fassatal), Gries and Vernel, Tyrol, Austro-Hungary between ca1890 and ca1900Views of the Austro-Hungarian Empire #Fassathal #Fassatal #Gries #Vernel #Tyrol #Austro #Austria #Hungary #FassaValley #Passa-Gries #photogr… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Calhanoglu e il futuro all’Inter: “Il treno passa una sola volta” | ESCLUSIVO - Svelato il retroscena sul destino in maglia nerazzurra del regista turco, dopo le sirene di mercato della scorsa estatePrimo round dei quarti di Champions League per l’Inter, che nel catino dell’Allianz Arena è attesa dal Bayern Monaco capolista della Bundesliga.Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.itUn Bayern certamente rimaneggiato, dove spiccano le assenze in particolare di Musiala, Upamecano e Davies. 🔗Leggi su calciomercato.it

Fratelli d'Italia ad Avellino: "Il congresso è un'occasione di crescita e partecipazione per il futuro della città" - Nella giornata odierna, presso il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele, si è svolto il congresso cittadino di Fratelli d'Italia, un'importante occasione di confronto politico per il futuro di Avellino. L'evento ha visto la partecipazione attiva non solo degli iscritti e dei... 🔗Leggi su avellinotoday.it

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: Paolo Fusero ne ha parlato ad Atessa - L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle città del futuro: la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, ha organizzato ad Atessa, un incontro dedicato a un tema di grande attualità. Nel solco della propria missione, che unisce il radicamento nei valori della cooperazione e della... 🔗Leggi su chietitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

US Città di Fasano, presentati il nuovo amministratore delegato e il nuovo direttore sportivo; Un’agenda per Milano, Alessandro Aleotti: “Il futuro della città potrebbe non essere più all’altezza del suo passato. Il sindaco Sala? Un manager”; Pella: “La gestione della salute nelle città necessita di figure specializzate”; Un’agenda per Milano, Alessandro Aleotti: “Il futuro della città potrebbe non essere più all’altezza del suo passato. Il sindaco Sala? Un manager”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: