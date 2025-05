Il Food Truck Festival a Cinisello Balsamo

Una viaggio fra sapori e divertimento in una location esclusiva, a pochi passi da Monza.Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno arriva per la prima volta a CiniselloBalsamo il FoodTruckFestival, la golosa carovana dei migliori FoodTruck d’Italia. Per 4 giorni Villa Casati Stampa si. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il Food Truck Festival a Cinisello Balsamo

A Cesena torna "Streeat Food Truck", il festival dedicato al cibo di strada - Dopo il debutto dello scorso anno, torna nel cuore di Cesena "Streeat Food Truck Festival", la carovana di food truck d’Italia inaugurata da Barley Arts nel 2014, e da allora portata in giro per tutto lo stivale. Le cucine mobili si accendono in Piazza della Libertà venerdì 21 marzo, per una tre... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Streeat Food Truck Festival. Il cibo da strada di qualità sbarca ad Ancona per la prima volta - ANCONA – Streeat Food Truck Festival, il primo e l’originale festival con i migliori Cibi di Strada d’Italia, arriva per la prima volta nelle Marche: le cucine mobili si accenderanno infatti in piazza Pertini ad Ancona da venerdì 7 a domenica 9 Marzo 2025. L’ingresso è gratuito.Lo Streeat... 🔗Leggi su anconatoday.it

