Il festival va a tutta birra tra musica country e grigliate

Successo del ’Gatteo Mare country & Beer festival’ in piazza. Affollato lo stand gastronomico, che ha offerto prelibatezze della tradizione country, dalle salsicce alla griglia, alle costine di maiale e allo stinco al forno. Seguiti e apprezzati i concerti dei gruppi country, i ballerini della scuola di ballo country "Free to Dance". L’evento è stato realizzato grazie all’impegno dell’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il centro ricreativo culturale Auser "Giulio Cesare" di Gatteo Mare con il contributo della Bcc Romagnolo di Cesena e Gatteo e il patrocinio del Comune di Gatteo, che hanno supportano questa nuova iniziativa per la comunità. Ha detto Davide Branzanti presidente dell’associazione Uniti per Gatteo: "Siamo soddisfatti di questa prima edizione e di avere inserito questo nuovo genere di festa nella nostra comunità che ha molto apprezzato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival va a tutta birra tra musica country e grigliate

