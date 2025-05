Il fascino di piazza Virgilio | Un’atmosfera antica anche i turisti la amano

Una delle zone della Milano borghese, delle famiglie benestanti che da generazioni abitano gli splendidi palazzi che la caratterizzano. piazzaVirgilio è di fatto una rotonda stradale di forma esagonale dalla quale si diramano alcune delle vie più prestigiose del centro: via Boccaccio, via Monti, via Metastasio. Un pezzo del cuore cittadino dove si respira ancora l’aria della Milano ottocentesca e dove l’architettura più moderna non ha (ancora) trovato spazio e anche i negozi storici riescono a sopravvivere. Tanto che, vista anche la posizione strategica nei tragitti turistici, è sempre più frequente vedere visitatori che fotografano questi vecchi palazzi, tralasciando per un momento i monumenti più classici. Lo conferma anche Nicoletta Favari, che lavora da Nanan, lo storico negozio di abbigliamento per l’infanzia che affaccia sulla piazza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il fascino di piazza Virgilio: "Un’atmosfera antica anche i turisti la amano"

