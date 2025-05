Il Faenza fa l’impresa | vince a Gambettola e resta in Eccellenza

Il Faenza conquista una vittoria cruciale a Gambettola, blindando così la permanenza in Eccellenza. Dopo una stagione travagliata, con un avvio difficile, la squadra di mister Nicola Cavina ha saputo risollevarsi, dando vita a una straordinaria rincorsa. La partita si presenta subito in salita, con eventi che si succedono già al 29' del...

Il Faenza fa il colpo a Gambettola dove aveva solo un risultato e conserva l'Eccellenza. Dopo una stagione sofferta, con un inizio difficile, la formazione biancoazzurra di mister Nicola Cavina ha dato vita a una entusiasmante rincorsa, conclusa in gloria. Una partita in salita, perché al 29' del.

Sabato 26 aprile al Csa Capolinea, via Volta 9, Faenza? Dalle 21 concerti con:* PENSIERI OLTRE sludgecore da Arezzo* DJANNI hc punk grind strumentale * SCHIFONOIA anarcopunk/deathrock da nessuna parteCibarie vegan / Area distro e banchet… Leggi la discussione

Questa sera, giovedì 3 aprile 2025, dalle 21, ci troveremo in Via Zauli Naldi 2, Faenza per osservare #Luna, #Giove, #Marte, #Pleiadi e altri oggetti interessanti con i nostri #telescopi e #binocoliIngresso libero e #gratis, non mancare!#a… Leggi la discussione

Il Faenza fa l’impresa: vince a Gambettola e resta in Eccellenza - E' finita in gloria con una vittoria meritata e la salvezza, mentre il Gambettola che aveva viaggiato a lungo nelle parti alte della graduatoria, ha incredibilmente perso la categoria ... 🔗ravennatoday.it

Vince Faenza e termina la stagione della Novipiù - Le numerose assenze hanno pesato sull'equilibrio della partita: con rotazioni ridotte, la squadra ha tenuto testa solo fino all’intervallo, prima di cedere al primo allungo degli avversari ... 🔗tuttosport.com

Derby di Faenza: la squadra di calcio femminile del Torricelli-Ballardini vince il torneo - Faenza in campo con il "Derby": oggi la finale di calcio maschile tra le scuole superiori. Il 5 maggio le premiazioni ... 🔗ravenna24ore.it