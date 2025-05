Il Faenza fa l’impresa | vince a Gambettola e resta in Eccellenza

Il Faenza conquista una vittoria fondamentale a Gambettola, garantendosi così la permanenza in Eccellenza. Dopo un inizio di stagione complesso, la squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina ha dimostrato grande carattere, culminando in una rimonta entusiasmante. Nonostante le difficoltà del match, iniziato in salita, il Faenza ha saputo rispondere con determinazione e coraggio, portando a casa il risultato necessario per la salvezza.

Il Faenza fa il colpo a Gambettola dove aveva solo un risultato e conserva l'Eccellenza. Dopo una stagione sofferta, con un inizio difficile, la formazione biancoazzurra di mister Nicola Cavina ha dato vita a una entusiasmante rincorsa, conclusa in gloria. Una partita in salita, perché al 29'

