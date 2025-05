Il dialogo Usa-Iran va avanti ma ancora nessuna svolta Washington | Round incoraggiante

Alla fine del confronto nella capitale del sultanato, durato circa tre ore, non si è trovata un'intesa sull'uranio, perché Araghchi ha ribadito che l'Iran non è disposto a "compromessi" 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il dialogo Usa-Iran va avanti, ma ancora nessuna svolta. Washington: “Round incoraggiante”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, Trump va avanti: “Fidatevi di me” - Il presidente americano Donald Trump va avanti sui dazi. “Fidatevi di me”, ha detto Trump, che poi ha annunciato possibili dazi sulla farmaceutica e sui chip. Trump va avanti sui dazi Il presidente americano Donald Trump non cambia idea sull’imposizione dei dazi e va avanti con i suoi piani affermando: “Fidatevi di me”. “L’OPERAZIONE È […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

La causa “Blade Runner” contro Tesla e Warner Bros. va avanti - Il contenzioso tra Alcon Entertainment e i colossi Tesla e Warner Bros non è finito. Un giudice federale della Corte Distrettuale della California Centrale, George Wu, ha deciso che la causa potrà proseguire, anche se in forma ridotta. Al centro dello scontro, l’uso non autorizzato di immagini tratte dal film “Blade Runner 2049” durante un evento promozionale organizzato dalla casa automobilistica guidata da Elon Musk. 🔗Leggi su mistermovie.it

Thiago Motta si è confrontato con la Juve e va avanti per la sua strada: “Il gruppo ha capito” - Thiago Motta prima di Cagliari-Juve in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul confronto avuto con la squadra e sui prossimi passi dei bianconeri.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Il dialogo Usa-Iran va avanti, ma ancora nessuna svolta; USA-Iran, la via del dialogo passa da Roma; Unicredit verso la resa su Banco Bpm: i vincoli del governo rendono l’operazione sempre meno sostenibile; Netanyahu pronto ad aggirare Trump. Dialogo Usa-Iran non esclude attacco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il dialogo Usa-Iran va avanti, ma ancora nessuna svolta. Washington: “Round incoraggiante” - Alla fine del confronto nella capitale del sultanato, durato circa tre ore, non si è trovata un'intesa sull'uranio, perché Araghchi ha ribadito che l'Iran non ... 🔗ilsecoloxix.it

Dialogo Usa-Iran, oggi a Roma il nuovo round della trattativa - I primi colloqui Usa-Iran sul programma nucleare si sono tenuti ... disponibilità offerta dal governo italiano a facilitare il dialogo tra le parti in un ambiente sereno e produttivo. 🔗gazzettadelsud.it

Usa-Iran, prove di dialogo: colloqui indiretti sul nucleare in Oman. «Incontri costruttivi e promettenti» - Se non andassero a buon fine, il rischio è che il presidente Usa dia il via libera al premier israeliano Netanyahu di bombardare. 🔗msn.com