Il corpo nel laghetto il suicidio in Duomo e la foto col killer | i misteri del delitto di Milano

L'evasione e la fuga durati oltre 24 ore prima del suicidio: in mezzo un uomo accoltellato che lotta per la vita e una donna morta in un laghetto di Milano 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il corpo nel laghetto, il suicidio in Duomo e la foto col killer: i misteri del delitto di Milano

Emanuele De Maria, trovato in un laghetto il corpo di Chamila. Dall'evasione al suicidio al Duomo, cosa sappiamo e cosa non torna - Il cadavere di Chamila Wijesuriya, la 50enne originaria dello Sri Lanka della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso è stato trovato poco fa a Parco Nord. La vittima... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Il volo del killer dal Duomo e il corpo della collega nel laghetto: cosa sappiamo - È stato rinvenuto all'interno del Parco nord di Milano il cadavere di Chamila Wijesuriya, la 50enne originaria dello Sri Lanka scomparsa venerdì scorso e collega dell'evaso suicida Emanuele De Maria. È stata ritrovata in un laghetto poco distante dal luogo dell'ultimo avvistamento – la donna era stata ripresa da alcune telecamera all'interno della vicina metropolitana insieme all'evaso – e sulla sua morte si sa ancora poco: il timore è che possa essere stata uccisa da De Maria con cui secondo le prime ricostruzioni aveva una relazione. 🔗Leggi su iltempo.it

Milano, suicida dalla terrazza del Duomo il detenuto evaso da Bollate | Ritrovato il corpo di una donna in un laghetto al Parco Nord: sarebbe la collega scomparsa - Emanuele De Maria era ricercato per aver accoltellato all'alba di sabato davanti a un hotel un collega di lavoro, rimasto gravemente ferito. L'uomo aveva accesso al lavoro esterno e aveva violato l'obbligo di rientro 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

