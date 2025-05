Il concorso Arezzo Wave a quota mille Valenti | Il Comune ci sostenga

Si è chiuso con un grande successo il concorsoArezzoWave Band: oltre mille band e 2500 giovani musicisti da tutta Italia.Anche quest’anno ArezzoWave Band si conferma come uno dei concorsi musicali più partecipati d’Italia. Un risultato straordinario e in crescita del 20% rispetto allo scorso anno. Un segnale importante che conferma come, a quasi quarant’anni dalla sua nascita, è dopo più di 55000 band iscritte, il concorso legato al festival ArezzoWave continui a essere uno strumento concreto per scoprire, valorizzare e sostenere i nuovi talenti della musica italiana.Il progetto coinvolge da sempre una rete di più di 20 responsabili regionali attivi in tutto il territorio nazionale, impegnati nel selezionare gli artisti migliori attraverso ascolti, contatti con le realtà locali e l’organizzazione di selezioni live e finali regionali da maggio a metà luglio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il concorso Arezzo Wave a quota mille. Valenti: "Il Comune ci sostenga"

Arezzo Wave Band 2025: Oltre 2.500 musicisti in gara. Ora la città decida se scommettere sul futuro della musica - Si è chiusa con numeri da record l’edizione 2025 di Arezzo Wave Band, il concorso musicale dedicato alle nuove proposte italiane: oltre 1.000 band iscritte e più di 2.500 giovani musicisti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un risultato in crescita del 20% rispetto allo scorso anno, che conferma il concorso come una delle principali vetrine per i talenti emergenti del nostro Paese.A quasi 40 anni dalla sua nascita e dopo aver superato le 55. 🔗Leggi su lortica.it

Arezzo Wave Love Contest & Festival 2025: al via la 39^ edizione! - È ufficialmente partito l’Arezzo Wave Love Contest & Festival 2025, giunto alla sua 39^ edizione! Un’occasione imperdibile per band e artisti emergenti italiani che vogliono mettere in primo piano la loro musica e avere l’opportunità di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale.Iscrizioni Aperte! Le iscrizioni sono completamente gratuite e possono essere effettuate online al link: concorso. 🔗Leggi su lortica.it

