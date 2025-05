Il Comune si trasforma in commissariato…ma è un set televisivo

Fiumicino, 10 maggio 2025- Non è un blitz e neppure un’operazione sotto copertura. Se nei prossimi giorni vedrete auto della Polizia di Stato parcheggiate davanti al Municipio di Fiumicino, agenti in divisa che entrano ed escono con fascicoli in mano e personale apparentemente impegnato in interrogatori o attività d’indagine, non allarmatevi: è solo fiction. Il palazzo comunale di Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, infatti, è stato trasformato in un commissariato di polizia per ospitare le riprese della serie televisiva “La Buona Stella”.Il progetto televisivo, prodotto dalla casa di produzione Paypermoon Italia Srl, è un dramma familiare con sfumature thriller che affonda nei legami affettivi contemporanei, mettendone in luce tanto le fragilità quanto le inaspettate risorse interiori. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it