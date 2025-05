Il Comune deve sospendere l’iter

Rispetto alla realizzazione del crematorio a Tavernelle Silvia Capradossi sottolinea un altro aspetto: "Al Comune chiediamo che sospenda l’iter avviato, nell’attesa che la Regione, come avrebbe già dovuto fare, emani questo piano di coordinamento. In cui noi sapremo qual è il fabbisogno crematorio della regione e se è necessario realizzare un altro impianto ad Ancona. In più chiediamo prima che partano i lavori una valutazione delle matrici ambientali. E vogliamo che venga avviato immediatamente un piano di sorveglianza sanitaria, perché non vogliamo svegliarci tra dieci anni con la sorpresa che la gente muore di qualche cancro strano che prima non c’era e finisce che caschiamo dal pero. Ancona soffre già per l’inquinamento atmosferico per le emissioni del porto e per il traffico, perché dobbiamo peggiorare la situazione?". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune deve sospendere l’iter"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Donald Trump attacca la CBS: Un notiziario disonesto, deve perdere la licenza - Donald Trump torna a puntare il dito contro i media. Nel mirino, questa volta, la CBS, accusata su Truth Social di essere "un operatore politico disonesto mascherato da notiziario", che "va ritenuto responsabile" e per questo dovrebbe "perdere la licenza".

Moschea a Magenta, il Consiglio di Stato: illegittimo ostacolo alla libertà di culto, il Comune deve trovare uno spazio - Magenta (Milano), 27 febbraio 2025– Caso moschea a Magenta (in provincia di Milano): il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'associazione Abu Bakar, difesa dagli avvocati Luca Bauccio e Aldo Russo. I legali parlano di "decisione storica". Ma cosa hanno stabilito i giudici? Per il Consiglio di Stato è dovere del Comune di Magenta provvedere a individuare un luogo di culto per la comunità islamica dopo che il Comune stesso "ha frapposto un illegittimo e insormontabile ostacolo all'esercizio della libertà di culto" con "un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Meloni: “Una pace duratura per l’Ucraina è l’unico obiettivo comune, l’Occidente non deve dividersi” - In seguito al summit internazionale sulla sicurezza dell’Ucraina, svoltosi a Londra, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di evitare qualsiasi forma di divisione all’interno dell’Occidente, avvertendo che tale scissione sarebbe dannosa per tutti, in particolare per l’Ucraina. Meloni ha espresso preoccupazione per la recente tensione tra il presidente ucraino Volodymyr […] L'articolo Meloni: “Una pace duratura per l’Ucraina è l’unico obiettivo comune, l’Occidente non deve dividersi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Il regolamento regionale deve essere modificato: ritirato dal Comune il bando per le case popolari - A pochi giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune di Pavia ha revocato l’avviso pubblico per l’assegnazione di 25 alloggi popolari. Il provvedimento è stato assunto in forma di "autotutela" e in conseguenza della pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale di Milano, tra le altre cose, ha imposto a Regione Lombardia la modifica del regolamento con particolare riferimento alla sezione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Video Dierna Pochi soldi al Festival Il comune deve far quadrare il Bilancio Video Dierna Pochi soldi al Festival Il comune deve far quadrare il Bilancio

I Comuni dell’isola d’Ischia richiedono la sospensione dell’iter sul Piano dei Servizi Minimi -; Centrale, il ricorso del Comune: Ignorato il no del Consiglio. La sentenza del Tar il 30 aprile; Ordine di demolizione, l’istanza di sospensione non impone onere probatorio ma di allegazione; San Donato, addio stadio del Milan. Stop al progetto: congelato l’iter. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calcio, il Comune di Milano accelera sull’iter per il nuovo San Siro: costi per 1,2 miliardi - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha finalmente deciso di accelerare l’iter amministrativo per arrivare ... da parte Procura di Milano (un atto dovuto, senza ipotesi di reato né indagati ... 🔗msn.com

Revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini, il Comune di Isernia avvia iter in occasione del 25 aprile - Il Comune di Isernia chiede di avviare l’iter di verifica e revoca della cittadinanza ... repubblicana e con il sentimento democratico che deve appartenere ad uno stato civile. 🔗primonumero.it