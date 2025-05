Il Comune boccia la proposta della Marina

Il Comune non ha nessuna intenzione di acquisire né comprandoli né affittandoli i beni amovibili esistenti nel porto turistico e che sono di proprietà della Società Marina di Porto San Giorgio srl. Lo notifica a quest’ultima la segretaria generale del Comune Maria Stella in questi termini: "Si comunica che con delibera della giunta comunale numero 97 del 5 maggio 2025, immediatamente esecutiva, il Comune ha stabilito di non ritenere accoglibile la proposta trasmessa dalla Società Marina".La proposta riguardava i beni amovibili esistenti nel porto turistico che sono determinanti per il funzionamento dello stesso porto turistico e che per legge appartengono al gestore uscente, nello specifico alla società Marina. I titolari di quest’ultima, non avendone più bisogno dato che non gestiscono più l’infrastruttura portuale, hanno provato a cederli al Comune nella consapevolezza che sarebbero stati utilizzati dalla Sgds che li sostituirà nella gestione del porto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune boccia la proposta della Marina

