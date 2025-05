Il Comune accoglie le richieste dei ragazzi | campo da basket ok

La mano dei vandali e i segni del tempo sono i principali motivi dell’usura di diversi arredi urbani e parchi giochi di Serra San Quirico, la cui amministrazione si sta adoperando per correre ai ripari. "Come richiesto dal Consiglio comunale e dalla Giunta dei ragazzi e delle ragazze, la somma prevista nel bilancio comunale per le loro attività è stata impiegata per l’acquisto di canestri, tabelloni e protezioni per il campo da basket del parco della Pace. Le nuove attrezzature sono state installate questa mattina e preghiamo tutte e tutti di averne la massima cura. Ringraziamo i ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale che con un gran senso civico e spirito di partecipazione hanno collaborato".A informare la cittadinanza è il gruppo Rinascita – Serra San Quirico. Non è tutto: "Sono stati eseguiti lavori di manutenzione al monumento ai caduti di Sasso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune accoglie le richieste dei ragazzi: campo da basket ok

Potrebbe interessarti su Zazoom: Agguato nella notte a Firenze: spari e violenza contro due ragazzi in Piazza dell'Isolotto - Due ragazzi italiani di origine magrebina, entrambi nati nel 2001, sono stati vittime di un violento agguato avvenuto intorno all’1:30 nei pressi di Piazza dell’Isolotto a Firenze.

Approfondimenti da altre fonti

Sindaco accoglie in Comune i neo 18enni del territorio | FOTO - L’Amministrazione Comunale di Casapulla, guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco, ha lanciato un’iniziativa rivolta ai giovani del territorio.Su input del Presidente del Consiglio comunale con delega alle Politiche Giovanili, Francesco Sepulveres, è stato avviato un ciclo di incontri dedicato ai... 🔗Leggi su casertanews.it

I ragazzi sono troppo "agitati" e il Comune chiude il centro giovani (fino a quando non si sa) - I ragazzi sono troppo "agitati" e il comune di Brugherio chiude il centro giovani di viale Lombardia. Dallo scorso 30 aprile la struttura – chiamata Incontragiovani e che organizzava attività ludiche, ricreative ed educative per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni – ha chiuso i... 🔗Leggi su monzatoday.it

Le richieste d’aiuto dei ragazzi del Natisone e la risposta spazientita al telefono: “Ma dobbiamo arrivare” - Le registrazioni delle telefonate fatte da Patrizia Cormos al 112 per chiedere aiuto mentre l'acqua del Natisone cresceva sono agli atti dell'inchiesta relativa alla morte della 21enne e dei suoi due amici, Bianca Doros e Cristian Molnar.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Napoli - Poggioreale, i cittadini pagano ragazzi per ripulire la piazza (23.09.15) Video Napoli - Poggioreale, i cittadini pagano ragazzi per ripulire la piazza (23.09.15)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avviso pubblico per la co-progettazione della gestione di un centro estivo inclusivo rivolto a bambini/e e ragazzi/e con disabilità; Omicidio di Fausto e Iaio, riaperte le indagini. La gip accoglie la richiesta dei pm; Servizi educativi la prima infanzia 0-6; Centri estivi, il Comune accoglie le richieste delle famiglie: ecco le novità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Comune accoglie le richieste dei ragazzi: campo da basket ok - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Il Comune premia l'impegno dei ragazzi: al via le borse di studio per gli studenti meritevoli - Le richieste possono essere ... la motivazione e l'impegno di tutti i ragazzi nel loro percorso di crescita scolastica e personale. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando sul sito ... 🔗corrieredimaremma.it

Il Comune premia i ragazzi meritevoli: come fare domanda per ottenere le borse di studio - Le richieste ... impegno di tutti i ragazzi nel loro percorso di crescita scolastica e personale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito del Comune di Manciano ... 🔗grossetonotizie.com