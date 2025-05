Il commercio che resiste Cent’anni del Bargoni | I cinesi ci ’corteggiano’ Ma noi non molliamo

di Alfredo Marchetti MASSA Festeggia un secolo di 'vita' una vera e propria istituzione del commercio apuano: il Bargoni lounge cafè di piazza Betti. Un grande traguardo che è stato festeggiato ieri sera con tanto di brindisi e taglio della torta, con i complimenti dell'amministrazione comunale presente per l'occasione, il tutto accompagnato dalla musica di Sandro Pozzi. Una realtà che ha visto Marina cambiare, con la titolare Dora Vitrani che l'ha trasformata nell'arco di vent'anni di gestione, rendendolo un posto ricercato ed elegante, con arredi sofisticati e drink alla moda.Prima una balera, poi una pensione e successivamente un bar gelateria. Poi il grande cambiamento che ha portato il locale a divenire un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole divertirsi in serenità nel weekend in inverno e nelle calde serate d'estate ascoltando buona musica e gustando cocktail all'ultimo grido.

