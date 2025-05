Il City molla Cambiaso | puntano un altro esterno di Serie A

Si pensava che il Manchester City potesse tornare forte su Andrea Cambiaso nel prossimo calciomercato, ma invece così non sarà.Stando alle ultime notizie, infatti, i Citizens avrebbero mollato la presa sull’esterno della Juventus per puntare su un altro calciatore sempre proveniente dalla Serie A. Come per Cambiaso, anche quest’operazione si pronostica essere piuttosto complicata, anche perché difficilmente il club si priverà di un esterno come quello del quale stiamo parlando, ma quando alla tua porta viene a bussare una squadra come il Manchester City, opporsi diventa un’impresa ardua, per non dire addirittura impossibile, anche lato calciatore.Il CitymollaCambiaso ma punta un altroesterno di Serie A (LaPresse) – calciomercato.itIl CitymollaCambiaso: nuovo obiettivo dalla Serie AIl Manchester City è pronto a fare spese in Serie A nel prossimo calciomercato con l’obiettivo di rinforzarsi per tornare a vincere la Premier League, quest’anno conquista dal Liverpool di Arne Slot. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il City molla Cambiaso: puntano un altro esterno di Serie A

Il City non molla Cambiaso, prevista una nuova offerta per l’estate (Telegraph) - Il Manchester City aveva sondato Andrea Cambiaso per il mercato invernale, ma non sono bastati i circa 60 milioni offerti per lasciar partire il terzino della Juventus. Le priorità per l’anno prossimo non sono cambiate: l’ex Genoa rimane uno degli obiettivi del tecnico Guardiola.Il City non molla Cambiaso, prevista una nuova offerta per l’estateSecondo quanto riportato dal Telegraph:Il Manchester City prenderà un terzino destro e un centrocampista centrale nel calciomercato estivo, con Pep Guardiola che insiste sul fatto che ha bisogno di una squadra più forte per poter competere di nuovo ... 🔗Leggi su ilnapolista.it

Cambiaso Manchester City, dall’Inghilterra: Guardiola non molla il bianconero! Svelata la possibile offerta estiva. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Cambiaso Manchester City, svelata la possibile offerta a giugno: Guardiola sarebbe ancora interessato al big bianconeroDall’Inghilterra rilanciano: il Manchester City sarebbe ancora interessato ad Andrea Cambiaso. Stando ad indiscrezioni riportate da diversi media inglesi, infatti, il big della Juventus sarebbe stato chiesto espressamente da Guardiola.Il City potrebbe mettere sul piatto fino a 62 milioni di euro per portare Cambiaso in Premier League nella prossima stagione. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cambiaso Juve, il City “accarezza” l’idea di prendere l’esterno bianconero: gli inglesi vogliono acquistare il calciatore a quel prezzo! - di Redazione JuventusNews24Cambiaso Juve, il City non molla l’idea di prendere il giocatore bianconero. Ecco il piano degli inglesiAndrea Cambiaso continua a essere nel mirino del Manchester City. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport. La Rosea ha rivelato che gli inglesi vorrebbero ancora tentare un assalto al classe 2000. Il numero 27 bianconero è un pallino di Pep Guardiola, che sarebbe disposto a fare follie per l’ex Genoa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

