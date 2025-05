Il caso non sbaglia mai | Danilo De Santis in Cinema Stories racconta Sali o Scendo?

Dal 8 al 18 maggio 2025, il Teatro Golden di Roma ospita "Sali o Scendo?", la nuova irresistibile commedia scritta, diretta e interpretata da Danilo De Santis, accanto a Roberta Mastromichele. Sul palco anche Beatrice Fazi, Piero Scornavacchi e Chiara Canitano, per uno spettacolo firmato Teatro Stabile d'Abruzzo (TSA) che promette risate, emozioni e riflessioni.Una storia d'amore tra caso e destino"Sali o Scendo?" racconta l'incontro "casuale" tra Attilio, convinto di essere a un passo dalla serata perfetta con la donna della sua vita, e Serena, determinata a scoprire se il suo ex è ancora innamorato di lei. Un semplice citofono diventa il crocevia di due destini, in una serata che cambierà tutto.Danilo De Santis spiega che l'ispirazione nasce proprio dalla fascinazione per il vecchio citofono analogico, quello senza schermo, dove sbagliare porta a figuracce esilaranti e, a volte, a incontri inaspettati.

