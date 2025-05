Il caso del medico che dorme in Pronto soccorso | accertamenti in corso Lui | Mi hanno avvelenato Il fatto è accaduto a Cerignola

Risulta attualmente sospeso dal servizio su disposizione del direttore sanitario dell’Asl per effettuare tutti gli accertamenti del caso Francesco Paolo Palma il medico in servizio al Prontosoccorso di Cerignola (Foggia) ripreso in un video, divenuto virale, mentre sonnecchia seduto alla scrivania con a poca distanza una barella su cui si nota un paziente sdraiato. La conferma arriva dal suo legale,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il caso del medico che dorme in Pronto soccorso: "accertamenti in corso". Lui: "Mi hanno avvelenato". Il fatto è accaduto a Cerignola

Medico dorme in pronto soccorso davanti ai pazienti: “Falli visitare agli infermieri” - l caso è stato segnalato da un gruppo di infermieri al dirigente del servizio del pronto soccorso dell'ospedale Tatarella di Cerignola 🔗Leggi su imolaoggi.it

Medico dorme in pronto soccorso davanti ai pazienti: "Falli visitare agli infermieri" - Sta suscitando indignazione il video circolante da alcuni giorni sul web in cui un medico dell'ospedale Giuseppe Tatarella di Cerignola (provincia di Foggia) appare addormentato mentre in barella a poca distanza c'è un paziente che attende assistenza. L'episodio filmato si è verificato in pronto... 🔗Leggi su today.it

Medico dorme al Pronto soccorso di Cerignola: "Hanno tentato di avvelenarmi" - «Ho depositato un esposto in Procura, tramite il mio avvocato, per tentativo di avvelenamento con l’uso di potenti ansiolitici». E chi avrebbe tentato di avvelenarla? "Non credo i colleghi, ma altro personale. Penso che in più occasioni abbiano inserito nel cibo e nelle bevande delle benzodiazepine, forse del Valium, perché durante la mia carriera non mi era mai successo di prendere sonno sul... 🔗Leggi su feedpress.me

