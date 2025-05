Il blitz del comitato Adesivi sui tastierini | Adesso più controlli

Nuova azione notturna del comitato ‘Salviamo Firenze’ contro i dispositivi di self check-in nel centro storico. Dopo la rimozione delle keybox dai portoni dei palazzi, i volontari sono tornati a far sentire la loro voce. Nella notte, hanno affisso Adesivi con la scritta ’Ma ci prendete per bischeri?’ sui tastierini elettronici installati negli ingressi di alcune abitazioni. L’intervento è avvenuto soprattutto nell’ultimo tratto di via de’ Pepi, una delle zone finite al centro dell’attenzione per la presenza diffusa di dispositivi di accesso automatico per turisti, ma ha interessato tutto il centro storico.In totale sono oltre 400 gli Adesivi lasciati per ricordare ai proprietari la buona condotta. "A fronte della sparizione di 13 keybox in via dei Pepi, sono comparsi 10 tastierini", denunciano dal comitato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il blitz del comitato. Adesivi sui tastierini: "Adesso più controlli"

