Il Barcellona vince la Liga a modo suo | 4-3 al Real Madrid con gol bellissimi e senza la difesa

Il Barcellonavince la Liga a modo suo: 4-3 al RealMadrid con gol bellissimi e senza la difesa Sette punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Il Barcellona ha vinto la Liga. L’ha vinta superando 4-3 il RealMadrid nello scontro diretto che avrebbe potuto riaprire il campionato e invece ha di fatto consegnato il titolo ai catalani.Il Barcellona sa vincere solo in un modo. Dopo soli 18 minuti era sotto di due gol (Mbappé-Mbappé) nel Clasìco contro il RealMadrid e si ritrovava Ancelotti a -1 in classifica. A fine primo tempo il tabellone segnava 3-2. Prima Yamal, poi Raphinha e tantissimi errori da parte del Madrid in fase di possesso nella propria trequarti. In generale è stata una partita bellissima (ma senza difese, come contro l’Inter) il che ci fa pensare che questa sia la cifra di questa squadra. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Barcellona vince la Liga a modo suo: 4-3 al Real Madrid con gol bellissimi e senza la difesa

La Liga, i risultati della 28ª giornata: questa sera Atletico Madrid Barcellona, nel pomeriggio vince l’Athletic Bilbao, rimonta del Betis - La Liga, i risultati della 28ª giornata: questa sera Atletico Madrid Barcellona, nel pomeriggio vince l’Athletic Bilbao, rimonta del Betis La Liga va alla sosta con il big match di questa sera tra Atletico Madrid e Barcellona al Wanda Metropolitano. Nel pomeriggio invece si sono viste le vittorie del Real Betis – in rimonta contro […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Liga: l'Atletico Madrid perde al 92', il Real Madrid vince e raggiunge il Barcellona in vetta - Una giornata da dimenticare per l`Atletico Madrid, che perde il derby contro il Getafe e fallisce l`occasione per superare il Barcellona e prendersi... 🔗Leggi su calciomercato.com

Alla fine vince il Barcellona: Dani Olmo può giocare, Liga e Federazione beffate - Il Barcellona può continuare a far giocare il fantasista Dani Olmo e l’attaccante Pau Víctor grazie a una sentenza favorevole del Consiglio Superiore dello Sport, la massima autorità sportiva spagnola. La decisione di oggi, giovedì 3 aprile, arriva il giorno dopo che la Liga spagnola ha dichiarato che il club non stava rispettando le regole relative al salary cup e che i suoi revisori hanno inviato informazioni errate sui conti della società che hanno consentito al club di includere i giocatori nella squadra per il 2025. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

La Liga: 4-3 al Real Madrid, il Barcellona trionfa nel Clasico - Ancora una partita show con gol a raffica nel destino del Barcellona ma con un esito diverso rispetto al ko in Champions contro l'Inter. Nel Clasico decisivo per la Liga i blaugrana superano 4-3 i ... 🔗ansa.it

Barcellona supera il real madrid 4-3 nel clasico decisivo per la liga 2025 - Il clasico 2025 al Camp Nou vede il Barcellona vincere 4-3 contro il Real Madrid, con Mbappé protagonista ma insufficiente; i blaugrana consolidano il primato nella Liga a tre giornate dalla fine. 🔗gaeta.it

Barcellona-Real Madrid 4-3: quarto Clasico ai catalani che ora hanno la Liga in pugno, non basta un super Mbappé - LIGA - Doppio Mbappé, Eric Garcia, Yamal, doppio Raphinha e ancora Mbappé: il Barcellona si porta a +7 sul Real Madrid e ha la Liga in pugno. 🔗eurosport.it