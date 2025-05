Il Barça dà spettacolo e prenota la Liga | 4-3 al Real Madrid nel Clásico di Spagna

Il Barcellona si consola dall’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter liquidando in casa il RealMadrid per 4-3 e mettendo di fatto le mani sul titolo della Liga. Ai madrilegni non basta la tripletta di Kylian Mbappé. Più forte lo squadrone catalano, che nel solo primo tempo ne fa quattro con Eric Garcia, Lamine Yamal e poi per due volte con il “solito” Rafinha. Ora il Barcellona è in testa al campionato spagnolo con 82 punti, davanti allo stesso Real fermo a 75. Non è ancora titolo secondo la matematica, dal momento che mancano ancora tre partite: ma di fatto questa sera i tifosi catalani oltre a festeggiare il successo nel Clásico già pregustano il sapore di una nuova Liga.L'articolo Il Barça dà spettacolo e «prenota» la Liga: 4-3 al RealMadrid nel Clásico di Spagna proviene da Open. 🔗Leggi su Open.online