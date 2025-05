Il 19enne arrestato per maltrattamenti e minacce all’exA pochi giorni dal suo arresto per maltrattamenti e minacce contro l’ex fidanzata, un 19enne di Ferrara finito al centro delle cronache per aver definito Filippo Turetta “un modello”, ha parlato con GinoCecchettin, padre di Giulia, vittima dell’omicidio che ha scosso l’Italia intera. Il confronto, auspicato dallo stesso Cecchettin durante un intervento in una scuola a Milano, si è rivelato un momento di rottura con un passato segnato dalla violenza.‘Mi sono commosso, è una persona meravigliosa’Sui social il giovane aveva pubblicato messaggi inquietanti: “Cose da comprare: mappa d’Italia, scotch, sacchi dell’immondizia, coltelli, soldi per la benzina. Turetta esempio modello”. Frasi che avevano generato indignazione e dolore, soprattutto nei confronti dei familiari di Giulia. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

Il 19enne che idolatrava Turetta: 'Ho parlato con Gino Cecchettin, mi ha perdonato'