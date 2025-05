Idf attacca porto Hodeida controllato da Houthi in Yemen

I caccia israeliani hanno intensificato le operazioni militari contro il porto di Hodeida, controllato dagli Houthi, in risposta a recenti aggressioni. Questo attacco segue i raid sulla capitale yemenita, Sanaa, dove è stato distrutto l'aeroporto internazionale. Le tensioni sono aumentate dopo che un missile lanciato dagli Houthi ha colpito la zona dell'aeroporto di Tel Aviv, innescando una escalation nel conflitto.

I caccia israeliani stanno attaccando il porto di Hodeidacontrollato dal gruppo filoiraniano Houthi. L'attacco è il proseguimento dei raid israeliani della scorsa settimana che hanno distrutto l'aeroporto internazionale di Sanaa, dopo che gli Houthi hanno lanciato un missile che ha colpito la zona dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf attacca porto Hodeida controllato da Houthi in Yemen

Yemen, il porto di Hodeida dopo l'attacco israeliano - Ecco cosa resta del porto di Hodeida in Yemen dopo l’attacco israeliano di martedì contro ribelli Houthi. L'esercito israeliano ha dichiarato che più di 20 aerei da combattimento hanno preso parte all'operazione, sganciando più di 50 munizioni su decine di obiettivi in tutto il Paese. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Israele attacca il Libano “in risposta ai razzi di Hezbollah”, il video rilasciato dall’Idf - L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito centri di comando di Hezbollah, siti infrastrutturali, terroristi, lanciatori di razzi e una struttura di stoccaggio di armi in tutto il Libano. Israele ha affermato di aver lanciato attacchi aerei su diverse località in Libano in risposta a un attacco con razzi. Gli attacchi hanno ucciso sei persone, nel più pesante scambio di fuoco da quando è stato instaurato il cessate il fuoco con il gruppo militante Hezbollah quasi quattro mesi fa. 🔗Leggi su lapresse.it

Raid israeliano sul porto di Hodeida: distrutti impianti e depositi utilizzati dagli Houthi - I caccia israeliani hanno condotto un massiccio attacco aereo sul porto di Hodeida, sganciando circa cinquanta bombe che hanno raso al suolo le infrastrutture portuali e gli impianti di produzione di cemento, utilizzati — secondo fonti militari — dagli Houthi per la fabbricazione di armi. “Si è trattato di un attacco molto potente, e non sarà l’ultimo. I giochi sono finiti”, ha dichiarato una fonte dell’esercito israeliano. 🔗Leggi su laprimapagina.it

