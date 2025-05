Identificati attivisti Cgil a un banchetto

Sono stati Identificati dalle forze dell’ordine ieri mattina alcuni militanti della Cgil che stavano volantinando fuori dal centro commerciale Casilino a Roma a seguito di un diverbio. Lo denuncia Natale . IdentificatiattivistiCgil a un banchetto il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Identificati attivisti Cgil a un banchetto

Potrebbe interessarti su Zazoom: Attacco con droni a nave diretta a Gaza: a bordo previsti Greta Thunberg e altri attivisti - Una nave con aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza è stata colpita da un attacco con droni e ha preso fuoco in acque internazionali al largo di Malta.

Su altri siti se ne discute

Bologna: attivisti dei collettivi danneggiano il banchetto di Azione Universitaria - Bologna, 4 marzo 2025 – Due militanti di Azione universitaria sono stati aggrediti questa mattina nelle aule di giurisprudenza in via Belmeloro. I due ragazzi, che avevano allestito un banchetto, stando a quanto raccontato, sono stati avvicinati da uno studente appartenente a un collettivo, con cui già la scorsa settimana avevano avuto dei dissidi, che assieme ad altre due persone, dopo averli insultati ha ribaltato il tavolino, strappando le bandiere e buttando all'aria i volantini di Azione Universitaria. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Roma, sindacalisti Cgil identificati dalla polizia dopo un volantinaggio per i referendum. Ecco cos’è successo - Alcuni sindacalisti della Cgil sono stati identificati dalla polizia mentre distribuivano volantini a sostegno dei cinque «sì» ai referendum dell’8 e 9 giugno. A denunciarlo è Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e Lazio, che in un post su Facebook parla di «un clima che non ci piace» e denuncia: «È inaccettabile che far vivere la democrazia sia trattato come un problema di ordine pubblico». 🔗Leggi su open.online

Sindacalisti Cgil identificati mentre fanno volantinaggio per i referendum di giugno. Ecco cos'è successo - Tensione fuori dal centro commerciale Casilino, all'Alessandrino. Nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio, alcuni sindacalisti Cgil sono stati fermati e identificati da una pattuglia della polizia di Stato, mentre distribuivano volantini informativi sui cinque quesiti referendari previsti l'8 e... 🔗Leggi su romatoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Tangenziale est Milano bloccata dagli ambientalisti Video Tangenziale est Milano bloccata dagli ambientalisti

Ne parlano su altre fonti

Sindacalisti Cgil identificati dalla polizia durante il volantinaggio per i referendum - Alcuni attivisti della Cgil che stavano promuovendo la campagna referendaria per il “Sì” davanti ad un centro commerciale di Roma sono stati identificati dalle forze di polizia. Per il sindacato si tr ... 🔗articolo21.org

Sindacalisti Cgil identificati mentre fanno volantinaggio per i referendum di giugno. Ecco cos'è successo - Il segretario regionale Di Cola denuncia: "Non ci lasciamo intimidire". L'arrivo degli agenti dopo la segnalazione di un litigio con un vigilante del centro commerciale Casilino ... 🔗romatoday.it