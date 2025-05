I veri motivi della lite tra sorelle Cecilia e Belen Rodriguez? Non c’entra Ignazio ma per la bimba in arrivo

I verimotividellalite tra sorelle, Cecilia e BelenRodriguez, siano tutti interni al loro rapporto e che nulla c’entrino né Ignazio Moser, né nessun altro della loro cerchia amicale o parentale.Anche secondo questa fonte, Cecilia e BelenRodriguez hanno interrotto i loro rapporti prima di Pasqua, ma viene smentita la crisi di coppia tra Cecilia e Ignazio che anzi, continuerebbero a filare d’amore e d’accordo soprattutto ora che, anche qui come altrove viene ribadito, Cecilia sarebbe in attesa della loro prima figlia. I messaggi sibillini su Instagram di Cecilia quindi, sarebbero stati rivolti non al marito, ma alla sorella. E il motivo dello scontro tra le sorelleRodriguez andrebbe cercato proprio nelle pieghe di questo lieto evento, ovvero della prima figlia in arrivo per Cecilia e Ignazio. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I veri motivi della lite tra sorelle Cecilia e Belen Rodriguez? Non c’entra Ignazio, ma per la bimba in arrivo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne

