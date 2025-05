I sindaci leghisti a Desio | Con noi il buon governo

"La Lega è credibile, esempio di buone pratiche, fortemente orientata al bene del territorio e dei cittadini. E Andrea Villa, candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio ha queste caratteristiche e merita di diventare sindaco della città". Questo è il messaggio lanciato in modo forte e chiaro dalla Lega nella mattinata di ieri. Tante le persone intervenute alla Pro Desio per sostenere la candidatura di Villa, vicesindaco nella precedente legislatura che si è conclusa a gennaio con lo scioglimento del Consiglio comunale, già a lungo commissario provinciale della Lega. Il sostegno per lui non è solo dei suoi concittadini. Per dire sì a lui e all’importanza di avere un governo cittadino a trazione leghista ieri sono arrivati da tutta la Lombardia. Desio, del resto, è la realtà più grande che va al voto quest’anno in tutta la regione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I sindaci leghisti a Desio: "Con noi il buon governo"

