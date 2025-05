I ragazzi e le mafie Studenti e istituzioni dialogano in Prefettura

"La mafia è (a)normale?". Questa la provocatoria domanica che ha dato il nome all’iniziativa proposta dalla Consulta provinciale studentesca e dall’Ufficio interprovinciale scolastico di Lucca e Massa Carrara e che ha portato a un incontro in Prefettura sui temi della legalitàL’appuntamento si nell’ambito della consolidata collaborazione che ha portato negli ultimi anni all’approfondimento di temi individuati di volta in volta dagli stessi componenti della Consulta.In una Galleria delle Statue gremita, per l’occasione, di alunni degli Istituti secondari del territorio lucchese, sono intervenuti la senatrice Enza Rando, Coordinatrice del Comitato cultura della legalità e minori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Francesco Maria Caruso, Presidente dei Collegio dei giudici di I grado del maxi processo Aemilia di Reggio Emilia, oggi in quiescenza, e la Barbara Sergenti, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ragazzi e le mafie. Studenti e istituzioni dialogano in Prefettura

