I pronostici di domenica 11 maggio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 11 maggio, volata finale nei maggiori campionati: si gioca in Serie A, PremierLeague, BundesLiga, Liga e Ligue 1In Serie A continua la lotta a distanza per lo Scudetto tra il Napoli e l'Inter, fresca finalista di Champions League. I nerazzurri saranno i primi a scendere in campo e proveranno a mettere pressione alla squadra di Conte che però ha una partita sulla carta più facile contro il Genoa già salvo.I pronostici di domenica 11 maggio: Serie A, PremierLeague, BundesLiga, Liga e Ligue 1 (LaPresse) – IlVeggente.it La partita più attesa di questa domenica si gioca però in Spagna ed è l'ennesimo "Clasico" stagionale tra Barcellona e Real Madrid. Stavolta in palio c'è la Liga: i Blancos potrebbero riaprire il discorso soltanto in caso di vittoria.Difficile, tuttavia, ipotizzare un colpaccio dei Blancos a Montjuic contro una squadra che li ha sempre battuti in stagione e che ne conosce i punti deboli.

