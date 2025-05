I premi il femminismo e l’omologazione dello spettacolo Margherita Vicario | Quella volta che mi chiesero di non dire parolacce – L’intervista

«Sono ovviamente molto contenta. Tenevo moltissimo ai premi come miglior compositore e alla miglior canzone perché il film ruota tutto intorno alla musica, quindi è per me e per Dade, il co-compositore, è stato un riconoscimento unico. In più Gloria! è un film che parla di compositrici dimenticate e – nella storia dei David di Donatello – a vincere la categoria per la migliore compositrice era stata solo una volta una donna, Rita Marcotulli. Quindi grande gioia e grande incoraggiamento a continuare ad avere la musica come faro centrale del mio lavoro». A parlare, reduce dal trionfo ai David di Donatello, è MargheritaVicario, attrice, cantautrice e regista romana classe 1988. Uno dei migliori curriculum della scena artistica italiana, a tal punto da rendere difficile incasellarla. Cantautrice assai popolare, certamente una delle protagoniste della rivoluzione indie grazie al successo di brani come Orango Tango, Abauè (morte di un trap boy), Mandela e Giubbottino. 🔗Leggi su Open.online