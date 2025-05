I corsi sono molto innovativi

Ho scelto un corso molto particolare, ingegneria del veicolo, perché è praticamente unico in Italia. E infatti – commenta la studentessa Sofia Cavazzuti - è estremamente innovativo. Pur essendo il corso situato qui, attirando studenti da tutte le parti, pochissimi sono di Modena: molti studenti sono internazionali o vengono da ogni parte dell’Italia.Poi, sono convinta che, una volta entrati nel mercato del lavoro, le competenze specifiche acquisite in questo percorso ci daranno ottime opportunità. Le aziende cercano professionisti altamente specializzati, e il fatto che il corso sia così mirato e innovativo ci rende particolarmente competitivi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I corsi sono molto innovativi"

Lucio Corsi andrà all’Eurovision, ecco il suo messaggio: «Rincorrerò gli strumenti, sono molto felice» - Lucio Corsi rappresenterà ufficialmente l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 dopo la rinuncia di Olly: «Rincorrerò gli strumenti anche stavolta, sono molto felice», ecco il suo messaggio integraleDopo la rinuncia ufficiale di Olly, sarà Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, a rappresentare l’Italia a Basilea nel corso dell’Eurovision Song Contest 2025. Lo ha comunicato la Rai in una nota:La Rai “nel ringraziare Olly, vincitore della 75° Festival di Sanremo e augurargli un lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato ... 🔗Leggi su .com

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lucio Corsi vola all'Eurovision: Olly rinuncia. L'artista toscano rappresenta l'Italia.Adesso è ufficiale: Olly vincitore del Festival di Sanremo 2025 firmato Carlo Conti rinuncia.Ed è Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo, a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. L'ufficialità sabato 22 febbraio.Lucio Corsi via social: "Ci vediamo all'Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta.

