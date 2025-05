I benefici apportati dalle ciligie

E’ tempo di ciliege frutto depurativo e disintossicante per eccellenza, con un unico problema: talvolta per immetterle prima nei mercati, una volta raccolte, vengono immerse in acqua fredda per interrompere la maturazione che nelle ciliege continua un pochino anche dopo la raccolta; c’è quindi poca formazione di zuccheri. Cerchiamo quindi di mangiare quelle maturate in modo naturale. Ma vediamo i meriti della ciliegia: questo frutto è semplicemente fantastico e, come dicevano i vecchi contadini, è come il maiale; di lei non si butta via nulla e mentre gli utilizzi del suino sono noti a tutti, (carne per bistecche ,pennelli da suo pelo,lubrificanti dal suo grasso) meno noti sono gli utilizzi della ciliegia al di là del frutto. Bene: il picciolo della ciliega è da millenni usato in decotto come sciroppo antitussivo e drenante; (favorisce molto la diuresi); i noccioli vengono usati invece per fare cuscini contro l’artrosi cervicale (a Monza ci sono parecchie fabbriche). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I benefici apportati dalle ciligie

Potrebbe interessarti su Zazoom: Mandorle e salute cardiometabolica: confermati i benefici quotidiani su cuore, peso e intestino - Mangiare mandorle ogni giorno può migliorare diversi aspetti della salute cardiometabolica. Lo afferma un consensus paper pubblicato su Current Developments in Nutrition, frutto di una tavola rotonda tra 11 esperti internazionali di nutrizione e medicina, organizzata con il sostegno dell’Almond Board of California.

Su questo argomento da altre fonti

Banche, Buch: da fusioni transfrontaliere Ue benefici e lati negativi - Roma, 10 apr. (askanews) – Le fusioni bancarie trans frontaliere in Europa offrono potenziali benefici, “consentendo alle banche di fare un miglior uso delle tecnologie più all’avanguardia, di sfruttare le economie di scala e di migliorare la diversificazione del rischio”. Tuttavia al tempo stesso “hanno anche dei lati negativi. Banche grandi e più complesse devono essere ben gestite, specialmente in tempi di accresciuti rischi geopolitici. 🔗Leggi su ildenaro.it

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata: Anna Maria Cova, che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano - I benefici del Pilates? «Se la tua colonna vertebrale è rigida, a 30 anni sei vecchio. Se è flessibile, a 60 sei giovane… Curala, mantenendola mobile». Parola di Joseph Hubertus Pilates in persona, tedesco naturalizzato americano: è ormai passato un secolo da quando mise a punto la tecnica di allenamento che porta il suo nome. E che oggi, dopo un aumento graduale ma costante dei praticanti, conosce un vero e proprio boom. 🔗Leggi su iodonna.it

Le fragole, grandi alleate del metabolismo: i benefici racchiusi nei frutti tipici della primavera - Usate per sani spuntini ma anche come ingredienti per dolci, il loro colore è unico e rappresentano i frutti di inizio primavera: oggi vi parliamo delle fragole e delle numerose proprietà nutrizionali in esse contenute. Un importante alleato del metabolismoLa fragola (Fragaria vesca) è... 🔗Leggi su baritoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Olio Jeunesse Divine Video Olio Jeunesse Divine

Approfondimenti da altre fonti

Grandine, studio sulla nuova copertura per i ciliegi che difende anche dagli insetti alieni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I benefici apportati dalle ciligie - E’ tempo di ciliege frutto depurativo e disintossicante per eccellenza, con un unico problema: talvolta per immetterle prima nei ... 🔗msn.com

Ciliegie, il super frutto di maggio: ecco perché fanno così bene - Pelle, sonno, intestino: ricche di sostanze utili all’organismo, sono ideali per il benessere di adulti e bambini in questa stagione ... 🔗laprovinciacr.it

7 benefici delle ciliegie per la salute che probabilmente non conoscevi - Abbiamo chiesto agli esperti di nutrizione di illustrare i benefici per la salute della frutta a nocciolo, comprese le ciliegie dolci e aspre, e di spiegarci come consumarne di più "Le ciliegie ... 🔗runnersworld.com