“I bambini di Gaza muoiono di fame un solo pesce costa 100 euro” Il racconto di un operatore umanitario

La testimonianza a Fanpage.it di un operatoreumanitario presente a Gaza: "Ora non resta più nulla da mangiare. I bambini stanno iniziando a morire di fame". Il poco cibo disponibile viene spesso venduto al mercato nero: "Un singolo pesce, appena sufficiente per una persona, può arrivare a costare anche 100 o 120 euro". 🔗Leggi su Fanpage.it

Unicef: «A Gaza sempre più bambini muoiono per il blocco degli aiuti imposto da Israele». Ancora proteste nella Striscia: «Hamas è terrorista» – Il video - Nuove proteste sono in corso in queste ore nella Striscia di Gaza per chiedere la fine della guerra. In particolare nel campo profughi di Jabalia, nel Nord dell’enclave palestinese, centinaia di persone sono scese in strada a manifestare contro Hamas, chiedendo che il conflitto termini e un cambio di leadership nel territorio attualmente sotto il controllo di Hamas. I cortei sono tornati a formarsi questa mattina, dopo alcuni giorni di pausa dalle precedenti proteste che avevano avuto inizio circa due settimane fa. 🔗Leggi su open.online

La foto che racconta la tragedia dei bambini di Gaza vince il World Press Photo 2025 - È lo scatto realizzato dalla fotografa Samar Abu Elouf per il New York Times ad essere stata scelta come foto dell’anno del World Press Photo 2025. L’immagine ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino rimasto gravemente ferito mentre fuggiva da un attacco israeliano nella Striscia di Gaza. L’intera famiglia di Mahmoud è stata successivamente evacuata a Doha, in Qatar, dove, dopo un intervento medico, Mahmoud sta imparando a giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte usando i piedi. 🔗Leggi su tpi.it

Gaza, Onu: “In molti raid Israele uccide soltanto donne e bambini”. Monsignor Pizzaballa: “Catastrofe vergognosa” - Nella Striscia di Gaza sotto il fuoco di Israele c’è una “situazione drammatica, catastrofica, vergognosa, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine”. A dirlo in un’intervista a Tv2000 è monsignor Pierbattista Pizzaballa, cardinale e patriarca cattolico di Gerusalemme. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

