Huckabee | Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.“Suggerire una cosa del genere è assurdo. Hanno bisogno di fonti migliori di questa ‘fonte’ non identificata. Mio nipote di 4 anni, Teddy, è più affidabile”, ha scritto Huckabee sul social X, liquidando duramente l’indiscrezione. 🔗Leggi su laprimapagina.it