Hockey ghiaccio | USA Canada e Germania vincono largamente Zampata della Cechia

In breve da Zazoom:

Una nuova giornata di emozioni ha caratterizzato la fase inaugurale dei Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, con match avvincenti tra Svezia e Danimarca, oltre ai risultati delle Pool A e B. Il 11 maggio ha visto protagoniste sorprendentemente la Slovacchia e il Canada, che hanno ottenuto vittorie significative, mentre la Lettonia ha lottato strenuamente, partendo addirittura in vantaggio. Scopriamo nel dettaglio come si sono svolti gli incontri.

Una nuova giornata della fase inaugurale dei Mondiali 2025 di Hockeyghiaccio è andata in archivio tra Svezia e Danimarca, rispetto alla Pool A e alla Pool B. Ecco come sono andate le cose in questo 11 maggio.Gruppo ALa Slovacchia batte 3-1 la Slovenia, con Cederle e Regenda fra i protagonisti, mentre il Canada travolge 7-1 una Lettonia che era addirittura passata in vantaggio contro i nordamericani prima di capitolare sotto i colpi di Konecny e soci. Emozionante partita tra Finlandia e Francia: i transalpini scappano sul 3-1, i finnici compiono una devastante rimonta con Tolvanen nei minuti finale del terzo periodo con Tolvanen. Ai supplementari sono gli stessi nordici a spuntarla 4-3 con la griffe di Painen.Gruppo BLarghissimo 6-0 degli Stati Uniti sull’Ungheria e 4-1 dellaGermania ai danni del Kazakistan. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: USA, Canada e Germania vincono largamente. Zampata della Cechia

Ne parlano su altre fonti

Hockey ghiaccio: Canada, Svezia e Germania si impongono nel Day 2 dei Mondiali 2025. Tonfo Norvegia - Proseguono tra Svezia e Danimarca i Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio. Sono state 6 le partite oggi giocate, fra il Gruppo A e il Gruppo B. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Gruppo ANetto successo per il Canada che travolge 4-0 la Slovenia, mentre la Svezia si prende il suo secondo successo – dopo l’affermazione di ieri contro la Slovacchia – regolando 4-2 l’Austria. Infine il poker della Lettonia che batte 4-1 la Francia. 🔗Leggi su oasport.it

Canada-Stati Uniti di hockey su ghiaccio rimarrà nella storia - Ciò che è successo durante la prima (e forse ultima) edizione del 4 Nations face off è la dimostrazione che la politica, per lo sport, "ha fatto anche cose buone". Questo torneo di hockey su ghiaccio, organizzato dall’NHL (la lega che gestisce il principale campionato professionistico di questo sport in America del Nord) e disputato fra Montreal e Boston dal 12 al 20 febbraio 2025, ha visto scontrarsi le Nazionali di Canada, Stati Uniti, Svezia e Finlandia. 🔗Leggi su ultimouomo.com

Canada, nuovo primo ministro sul ghiaccio con la squadra di hockey - Il primo ministro canadese Mark Carney si è allenato su una pista di pattinaggio sul ghiaccio a Edmonton, in Alberta, con la squadra di hockey degli Edmonton Oilers. Il premier indossava una maglia numero 24, in riferimento al fatto che è il 24mo primo ministro canadese. 🔗Leggi su lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mentre la fede del Boomstick nella Team USA vacilla, la vittoria del Canada scrive un nuovo capitolo nella antica sfida dell'hockey su ghiaccio.; La strategia dell’hockey contro Trump: dove c’è il ghiaccio c’è guerra fredda; Hockey, Canada batte Usa 3-2: tensione al 4 Nations Final dopo parole Trump; Hockey, rissa furibonda in Usa-Canada. 🔗Cosa riportano altre fonti

Hockey ghiaccio: USA, Canada e Germania vincono largamente. Zampata della Cechia - Una nuova giornata della fase inaugurale dei Mondiali 2025 di hockey ghiaccio è andata in archivio tra Svezia e Danimarca, rispetto alla Pool A e alla ... 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio: Canada, Svezia e Germania si impongono nel Day 2 dei Mondiali 2025. Tonfo Norvegia - Proseguono tra Svezia e Danimarca i Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio. Sono state 6 le partite oggi giocate, fra il Gruppo A e il Gruppo B. Ecco come ... 🔗oasport.it

La strategia dell’hockey contro Trump: dove c’è il ghiaccio c’è guerra fredda - Da venerdì 9 maggio via ai Mondiali, proprio mentre la NHL gioca i play-off. In entrambi i casi si tratta per il Canada di un formidabile strumento di affermazione sulla potenza Usa vicina: il neo pre ... 🔗editorialedomani.it